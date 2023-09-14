Дослідники дійшли висновку, що метод спрацював, і тварини виробили антитіла проти хвороби без сильних побічних ефектів.

Вакцину проти COVID-19 найближчим часом можна буде вводити перорально після успішного дослідження на мавпах.

Згідно з результатами дослідження, вакцину під язик не тільки легше вводити, вона може виявитися ефективнішою в боротьбі з коронавірусом, ніж ін'єкція, пише Sky news. Це тому, що найкращий спосіб нейтралізувати віруси - зробити це до того, як вони проникнуть у клітини людини, коли вони знаходяться тыльки на зовнішній поверхні клітин легенів, носа та рота.

Дослідження, проведене в Японії, вивчало нову вакцину проти COVID-19, призначену для збільшення вироблення антитіл під язиком у мавп. Дослідники дійшли висновку, що метод спрацював, і тварини виробили необхідні антитіла проти хвороби без сильних побічних ефектів.

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Команда вчених, яка проводила тестування вакцини на мавпах, каже, що подальші дослідження безпеки та ефективності пероральної вакцинації все ще тривають, але ця подія може стати позитивною новиною для пацієнтів, які не люблять голки.

Вакцина від коронавірусу

Після появи коронавірусу, провідні фармкомпанії кинулися в прискореному режимі розробляти вакцини. Через деякий час у багатьох країнах була введена процедура обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Після цього ввели ще бустерні дози.

А в травні ВООЗ скасувала статус пандемії коронавірусу.

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