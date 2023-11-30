За його словами, захворюваність росте з настанням зимової пори.

Україною продовжує ширитися коронавірус. Усього зафіксовано циркуляцію 13 штамів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. За його словами, епідемічна ситуація погіршується з настанням зимию

"13 штамів COVID у нас зараз циркулює територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період", - сказав Кузін.

Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

"В трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив Кузін.

За його словами, щотижня госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів.Серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%, але статистика зростає щотижня, зокрема серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина.

Коронавірус в Україні - останні новини

В Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області.

Цей субваріант "Омікрону" вперше виявили в Індії у січні 2023 року, після чого він швидко поширився світом. "Артктур" характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, - в 1,2 рази більше за штам "Кракен".

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