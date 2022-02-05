Такі високи показники спостерігаються вже кілька днів поспіль.

За минулу добу, 4 лютого, коронавірус в Україні виявили у 42 553 осіб. Серед інфікованих 4 268 дітей та 920 медпрацівники. Померли від ускладнень 185 людей, а одужали — 9 628. Госпіталізували з підозрою на COVID-19 або підтвердженим діагнозом 3 918 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Такі високий показники спостерігаються вже кілька днів поспіль. Напередодні в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження - 43 778 інфікованих.

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Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (3890), Одеській (3874) і Києві (3173).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 4,2 мільйона випадків COVID-19. З них 101 168 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 164 456 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 91 875, методом ІФА — 7 192. Також зробили 65 389 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 18,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Києві: дані на 5 лютого 2022

У Києві за минулу добу виявили 3 тис. 173 хворих на COVID-19, 11 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що минулої доби захворіли: 1641 жінка віком від 18 до 92 років та 1093 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 219 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 220 хлопчиків від 3 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 62 до 87 років та 6 чоловіків від 72 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 79 хворих на коронавірусну хворобу та 253 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 915 людей. Загалом коронавірус подолали 340 573 мешканці столиці.

"Всього за період пандемії в Києві 8569 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 378 971", – повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 504, у Дарницькому — 402 та в Оболонському районі — 397 випадків.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 76 350 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

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