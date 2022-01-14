Одна область за показниками перейшла до "жовтої" зони карантину.

У двох областях України COVID-показники відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ.

Наразі показникам "помаранчевої" зони карантину відповідають Івано-Франківська область, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування станом на 12 січня перевищує норму на понад 3%, а також Сумська область де цей показник перевищено на 5%.

Днем раніше до "помаранчевої" зони МОЗ відносив Херсонську область. Динаміка рівня госпіталізацій в регіоні стабілізувалася і тепер значно нижчий за граничний показник в 50%.

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В решті регіонів COVID-показники відповідають встановленому "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

З 30 грудня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.

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