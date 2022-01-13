МОЗ оновило карантинне зонування регіонів.

У трьох областях України COVID-показники відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ.

Читайте такожУ Раді хочуть змінити процедуру запровадження карантину в Україні"Помаранчеву" зону поповнила третя область - Івано-Франківська. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування там станом на 12 січня - 22,1%, на понад 2% вище за норму.

Раніше до "помаранчевої" зони потрапили Сумська та Харківська області, Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в Сумській області і динаміка рівня госпіталізацій в Харківській досі зависокі.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

З 30 грудня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.

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