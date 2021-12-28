Волинська та Запорізька області переходять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.
Як зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Читайте такожУ ВООЗ запевнили, що Санта-Клаус має імунітет проти коронавірусу (відео)
"За результатами, Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ України нагадали, що це останні області, що перебували у "червоній" зоні. Відтак з 30 грудня всі регіони України перебуватимуть у "жовтій" зоні.
Минулого тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що найближчими днями дві останні області вийдуть із червоного рівня епідемічної небезпеки.
За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується.
Які обмеження діють в "жовтій" зоні?
У межах жовтого рівня епіднебезпеки заборонено:
- Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
- Робота закладів освіти, в яких вакциновано менш як 100% персоналу;
- Проведення масових заходів;
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
- Робота спортзалів, басейнів;
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
- Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.