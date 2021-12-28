Останні "червоні" області перейдуть до "жовтої" зони 30 грудня.

Волинська та Запорізька області переходять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Як зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Читайте такожУ ВООЗ запевнили, що Санта-Клаус має імунітет проти коронавірусу (відео)

"За результатами, Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ України нагадали, що це останні області, що перебували у "червоній" зоні. Відтак з 30 грудня всі регіони України перебуватимуть у "жовтій" зоні.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що найближчими днями дві останні області вийдуть із червоного рівня епідемічної небезпеки.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується.

Які обмеження діють в "жовтій" зоні?

У межах жовтого рівня епіднебезпеки заборонено:

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менш як 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

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