Співачка була категорично проти вакцинації і спеціально інфікувалася коронавірусом, коли захворіли її близькі.

У Чехії померла вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка, яка заразилася коронавірусом спеціально, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади.

Смерть 57-річної співачки підтвердив Бі-бі-сі її син. Горка писала в соцмережах, що поправляється після позитивного тесту на коронавірус, але померла через два дні після цього запису.

Син співачки Ян Рек розповів, що Горка спеціально інфікувалася коронавірусом, коли інфекція була виявлена у нього і його батька. Замість того щоб ізолюватися, Горка залишалася з ними поруч. При цьому співачка щеплень не робила.

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"Вона повинна була ізолюватися на тиждень після нашого позитивного діагнозу, але вона від нас не відходила", - сказав Рек.

Одужавши, співачка планувала отримати ковід-перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, в тому числі в кінотеатри, бари і кафе. За два дні до смерті Горка написала, що одужує. "Тепер можна буде піти в театр, в сауну і на концерт", - додала вона.

У день своєї смерті, співачка сказала близьким, що відчуває себе краще і зібралася на прогулянку. Але раптово у неї заболіла спина, і вона прилягла. "Через десять хвилин все було скінчено. Вона задихнулася", - розповідає її син.

Гана Горка була вокалісткою фолк-групи Asonance, однієї з найстаріших в Чехії. Вона хотіла заразитися вірусом, щоб після одужання її переміщення ніщо не обмежувало, розповів її син.

"Вона просто віддала перевагу зараженню ніж вакцинації. Ні про які мікрочіпи або щось подібне вона не говорила", - розповів син співачки.

Намагатися переконати її зробити щеплення було марно, оскільки на подібні розмови вона реагувала дуже емоційно, додав Ян Рек.

Він сподівається, що її історія переконає більше людей зробити щеплення. "Якщо перед очима є приклади з реального життя, це переконливіше, ніж графіки і цифри", - сказав він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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