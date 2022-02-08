Деякі люди досі вірять, що йодна сітка здатна лікувати вірусні захворювання.

У Міністерстві охорони здоров'я спростували застарілий міф про лікування йодною сіткою. Виявилося, такі "малюнки" на тілі не допомагають лікуванні вірусних захворювань та не позбавляють йододефіциту в організмі.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Telegram.

Деякі люди хоча б раз у своєму житті чули чи читали інформацію про "чудодійні" властивості йодної сітки. Існує міф, що така сітка допоможе укріпити організм, позбавить від йододефіциту та навіть вилікує від гострих респіраторних захворювань. Проте це все не має доказів.

"Нанесення йоду на шкіру ніяк не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися інших симптомів вірусних захворювань. Завдяки зігріваючим властивостям йоду на деякий час посилиться місцева мікроциркуляція крові, але не більше. Вилікувати кашель чи нежить йодна сітка не зможе", - розповіли у МОЗ.

Також багато хто міг чути про так званий лайфхак з йодом. Якщо намалювати ним на тілі сітку, то організм нібито сам "покаже", чи вистачає йому йоду. Якщо ця сітко швидко зникне - є нестача цього елементу. Тоді нібито потрібно малювати сітку частіше. Проте цей лайфхак не тільки не працює, а ще й може бути небезпечним.

"Якщо часто наносити розчин йоду на шкіру, можуть виникнути висипання, роздратування та опіки. Особливо вразливі діти: дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може призвести до порушень в роботі щитоподібної залози", - підкреслили у прес-службі.

У МОЗ наголошують, що при появі симптомів респіраторних захворювань краще звернутися до лікаря та отримати кваліфіковану допомогу. А для попередження йододефіциту лікарі рекомендують регулярно вживати продукти, збагачені йодом.

"Якщо спостерігаєте такі симптоми, як: відчуття постійної втоми, слабкість, депресія, збільшення щитоподібної залози, затримка росту та/або інтелектуального розвитку у дітей, зниження розумової активності у дорослих, порушення обмінних процесів — потрібно звернутися до фахівця по допомогу", - додали лікарі.

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