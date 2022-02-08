За словами міністра, дані останніх досліджень показують, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їх появи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів з COVID-19 до 5 днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час брифінгу.

"Особливістю першої цьогорічної хвилі COVID-19 є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих. Тому основний удар в цій хвилі на себе приймають лікарі та працівники ланки первинної медичної допомоги. Тому наші управлінські рішення на рівні міністерства направлені наразі на їх підтримку", - зазначив Ляшко.

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Зокрема, він нагадав, що МОЗ внесло зміни до наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

"Саме тому було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до 5 днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження. Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби. Дані останніх досліджень показують, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їх появи. Також варіант "Омікрон" має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими варіантами вірусу", - заявив очільник МОЗ.

Він нагадав, що раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції не менш як 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

"Наразі самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування", - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні зроблено 63 тис. 919 щеплень від COVID-19. Першу дозу введено 19 тис. 526 людям, другу дозу – 28 тис. 877, додаткову дозу отримали 543 особи, бустерну – 14 тис. 973.

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