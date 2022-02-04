Не у всіх випадках захворювання на COVID-19 слід робити КТ.

На тлі нового добового антирекорду по захворюваності на коронавірус, українцям нагадали, коли дійсно потрібно робити комп'ютерну томографію при COVID-19. Річ у тому, що не усім пацієнтам потрібна КТ, але про це мало хто знає.

Коли варто робити комп’ютерну томографію при COVID-19, розповіли у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Так, деякі пацієнти вважають, що усім, хто захворів на коронавірус, обов'язково потрібно робити КТ. Проте це не так. Комп'ютерну томографію не потрібно робити при задовільному стані пацієнта з COVID-19.

Рішення про необхідність робити КТ має приймати лікар. Для цього він оцінює одразу декілька факторів. Лікар може відправити людину на КТ, спираючись на загальний стан пацієнта, показники сатурації та температуру тіла, а також на наявність дихальної недостатності.

Коли варто робити комп'ютерну томографію при COVID-19:

при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби;

при дихальній недостатності чи існуванні супутніх патологій;

в разі негативного ПЛР-теста за наявності ознак захворювання при важкому загальному стані;

"Позитивний тест на COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ", - наголошується у повідомленні.

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