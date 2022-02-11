Організм людей, які скоротили споживання калорій приблизно на 14% протягом двох років, виробляв більше Т-клітин, які відповідають за імунітет і уповільнюють процес старіння.

Обмеження споживання калорій покращує метаболічні та імунні реакції в організмі людини, які визначають, як довго людина проживе і наскільки хороше у неї буде здоров'я.

Про це говорять висновки нового дослідження. Воно показало, що люди, які скоротили споживання калорій приблизно на 14% протягом двох років, виробляли більше Т-клітин, які відіграють ключову роль в імунній функції і уповільнюють процес старіння, передає medikforum.

"Два роки помірного обмеження калорій перепрограмували шляхи в жирових клітинах, які допомагають регулювати те, як мітохондрії виробляють енергію, протизапальні реакції організму і, можливо, довголіття", - пояснив доктор Ерік Равуссін, заступник виконавчого директора з клінічних наук в центрі біомедичних досліджень Пеннінгтона.

За словами доктора Равуссіна, крім поліпшення імунітету збільшення Т-клітин пов'язане з поліпшеною здатністю спалювати запаси жирних кислот для отримання енергії. Це важливо, тому що, якщо людина не спалює жирні кислоти, вони накопичуються в органах, що призводить до резистентності до інсуліну, ожиріння, діабету 2 типу і старіння.

Дослідження також показало, що обмеження калорій на 40% у гризунів продовжує їх життя. Також знижувався рівень гена, що кодує ацетилгідролазу фактора активації тромбоцитів (PLA2G7). Зниження PLA2G7 приносить користь для здоров'я, включаючи зниження вікового запалення і поліпшення метаболічного здоров'я. Якщо вчені знайдуть спосіб використовувати PLA2G7, вони зможуть створити ліки, що подовжують здоровий період життя.

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