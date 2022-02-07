На заході нашої країни спостерігається найгірша епідеміологічна ситуація, свідчать дані МОЗ.

Станом на понеділок, 7 січня, у "червоній" зоні епіднебезпеки в Україні залишаються дві області України – Івано-Франківська та Рівненська.

Відповідні оперативні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні, виходячи з показників регіонів по індикаторах захворюваності на COVID-19, встановлених постановою уряду, чотири області України відповідають "жовтій" зоні епіднебезпеки. Це – Дніпротеровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області. Решта – 18 областей та місто Київ – відповідають "помаранчевій" зоні.

Читайте такожЗахворюваність на коронавірус в Україні на вихідних традиційно пішла на спадНагадаємо, 20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, спричинений штамом "Омікрон". Наприкінці січня чиновник додав, що "Омікрон" виявили уже у 20 областях нашої держави.

Через погіршення епідситуації з 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня – в Рівненській області. Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.

2 лютого заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив під час брифінгу, що незабаром "червоний" рівень епідемічної небезпеки може бути встановлений ще у шести областях України – Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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