В Одеській області за загадкових обставин померло немовля

Тіло дитини направлено на експертизу. Остаточну причину смерті буде встановлено після отримання її результатів.

В Одеській області поліція розпочала перевірку за фактом смерті 5-місячного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, НП сталася напередодні в селі Приморське Білгород-Дністровського району.

Відзначається, що про смерть 5-місячного хлопчика у чергову частину Білгород-Дністровського відділу поліції повідомив його дідусь. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

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«За словами матері, ввечері вона погодувала сина, поклала його на ліжко і вийшла на вулицю. Приблизно через 20 хвилин зайшла перевірити, чи спить дитина, і почула хрип. Жінка викликала «швидку» і намагалася надати допомогу дитині, але до приїзду лікарів хлопчик помер», - розповіли в главку.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло немовляти направлено до Білгород-Дністровського бюро судово-медичних експертиз. Остаточну причину смерті буде встановлено після отримання їх результатів.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.