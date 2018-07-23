ДТП на Житомирщині: у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих, четверо з них - стабільно важкі

Одну з потерпілих виписали з лікарні, ще трьох осіб медики планують виписати у найближчі дні.

На Житомирщині одну з потерпілих у смертельній ДТП, яка сталася 20 липня, виписали з лікарні; у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, жительку міста Новограда-Волинського, яка потрапила у ДТП поблизу села Глибочиця, наразі виписали із лікарні. Ще трьох потерпілих планують виписати у найближчі дні. Решта потерпілих ще потребує подальшого лікування.

Так, за словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, «четверо потерпілих почувають себе значно краще – одну жительку з м. Новограда-Волинського уже виписали з лікарні, ще трьох пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий знаходиться у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими четверо потерпілих, серед яких - двоє дітей, які знаходяться у реанімаційному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні».

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Станом на сьогодні, тіла 8 із 10 загиблих уже забрали рідні та близькі.

За даними облдержадміністрації, усі потерпілі отримують максимальну медичну допомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами. Також в області надають допомогу сім’ям загиблих. Родичів потерпілих, які прибули до Житомира, поселили у готелі «Спортивному». Окрім цього, було проведено судмедекспертизу тіл загиблих. Потерпілі у ДТП знаходяться у Житомирській обласній лікарні, Житомирській дитячій обласній лікарні, Житомирській міській лікарні №1 та Житомирській районній лікарні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиця Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані. Власника маршрутки було затримано. Сьогодні Корольовський районний суд Житомира відправив його під домашній арешт на два місяці.