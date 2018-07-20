У поліції назвали можливу причину ДТП з 10-ма загиблими на Житомирщині

У поліції не виключають людський фактор, а саме - недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

У поліції Житомирської області розповіли подробиці жахливої аварії, в якій сьогодні вранці загинули 10 осіб.

Речник обласного управління ГУНП Алла Ващенко в коментарі "112 Україна" повідомила, що причиною ДТП міг стати людський чинник.

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Говорячи про можливі причини ДТП, Ващенко підкреслила, що дорога, на якій вона сталася, - рівна і забезпечена всіма засобами для безпеки руху. У поліції не виключають людський фактор, а саме - недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

"Це все потрібно з'ясовувати шляхом автотехнічних експертиз, оскільки водій маршрутки загинув. Інший водій зараз дає свідчення", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на 127 км автодороги Київ – Чоп біля с. Глибочиця Житомирського району в результаті зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 10 госпіталізовані.