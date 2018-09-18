Десятки школярів у Дніпрі опинилися на лікарняних ліжках: з'явилися нові дані про стан дітей (відео)
Усі 38 дітей, які потрапили до лікарні через невстановлену інфекцію в одній з дніпровських шкіл, за інформацією медиків, видужують.
Звертатися по допомогу хворі почали від минулої середи. Учні - з різних класів, різного віку. Симптоми однакові - розлади травлення, нудота, підвищена температура. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
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Причину інфікування досі не встановили. Поки у школі вимушені канікули щонайменше до 21 вересня. Фахівці перевіряють не лише їдальню, але й решту шкільних приміщень та водогін. Оголосити результати досліджень обіцяють найближчим часом.
"Остаточно сказати, якого характеру отруєння у дітей - вірусної, ротавірус чи бактеріальної - ми повинні отримати офіційні результати досліджень", - говорить начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.
"Є діти, які їли у їдальні і не мають ознак захворювання. А є діти, які взагалі від 3 вересня не переступали поріг їдальні і мають такі ознаки захворювання. Більше того, вони навіть воду із собою у пляшках носять", - каже директор школи №62 Олена Світлична.