Масове отруєння в Дніпрі: з лікарень виписали 19 школярів

В лікувальних закладах міста наразі перебувають 11 дітей. Загалом захворіло 39 учнів.

У Дніпрі з лікарень виписали 19 учнів школи №62, які минулого тижня поскаржились на погіршення самопочуття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпровської міськради Андрій Бабський.

За його інформацією, станом на 13.00 сьогоднішнього дня із стаціонарів вже виписані 19 дітей під амбулаторний нагляд.

«В лікувальних закладах міста перебувають 11 дітей, ще дев’ятеро отримують лікування в домашніх умовах. Стан хворих покращується», - зазначив він.

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Загалом, як повідомив Бабський, захворіло 39 учнів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня почала надходити інформація про госпіталізацію з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» учнів школи № 62 м. Дніпро.

14 вересня школу закрили на карантин. Фахівці з'ясовують причини виникнення захворювання дітей.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).