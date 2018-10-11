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Шмагала віником і матюкала: у пансіонаті під Харковом санітарка відлупцювала літнього чоловіка (відео)

21:29, 11 жовтня 2018
Новини регіонів
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Шмагала його брудним віником і матюкала. На очах у своїх колег, які з цієї екзекуції сміялися і знімали на відео, йдеться в сюжеті ТСН.

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Потерпілий каже, що таке вже було не раз. Директор пансіонату стверджує, що двох санітарок звільнять, а третю, яка била, - за статтею.

Санітарка Вікторія запевняє, що він почав її мацати, тому й почала його бити. 

У пансіонаті стверджують, що потерпілий нібито часто поводиться неадекватно.

Як повідомляв УНІАН, в одному з українських санаторіїв дітей били ногами й змушували стояти на колінах: хлопчик сфотографував знущання.

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Теги: #Харківщина#побиття