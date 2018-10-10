Дітей били ногами й змушували стояти на колінах: скандал в українському санаторії отримав продовження (фото, відео)

У санаторії не вірять у те, що педагог вдався до побиття і приниження вихованців.

Соцмережі обурила світлина з пульмонологічного санаторію на Хмельниччині. Діти на колінах з піднятими догори руками стоять обличчям до стіни у коридорі спального корпусу.

За версією дітей, так вихователь покарав їх, бо вони бешкетували. "Стрибали по ліжках і билися подушками. Почув це Олег Васильович", - каже Дана Присажнюк, слова якої передає ТСН.

12-річний Артем - один із тих, хто на фото стоїть навколішках. Як все було, розповідає і показує. "Був один хлопчик, неправильно став, Саша його звати, то він ще так ногою його поставив спеціально на коліна, штовхнув", - каже дитина.

Читайте такожНа Житомирщині психічнохворим ґвалтівникам та вбивцям дозволили розгулювати вулицями - місцеві жителі налякані (відео)

Хлопчик – чи не єдиний, кого звідси ще не забрали батьки чи опікуни, дізнавшись про своєрідне оздоровлення. Каже, після розголосу вихователь наказав дітям нікому не розповідати правду. "Перед тим, як приїхала поліція, він до мене прийшов і сказав, щоб я збрехав і сказав неправду, що типу, він нас вивів у коридор, сказав щоб ми заспокоїлися, він пішов покурити, а ми спеціально стали і сфотографувалися", - каже вихованець.

Після розголосу вихователь написав заяву на звільнення. Директор – небагатослівний. "Буде засідання, буде комісія, будуть висновки – тоді будемо знати результат", - пояснив Сергій Тарасюк. А от колеги вихователя захищають – мовляв, він заслужений педагог з багаторічним досвідом, а діти вигадали цю історію, аби позбиткуватися. "У нас ніхто на колінах не стоїть, взагалі ніяких актів насилля – ні морального, ні фізичного в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо, вони хотіли комусь помститися, може, насолити, може, їх щось не влаштовувало. Я припускаю, що цей вихователь міг не сподобатися дітям", - каже завуч Лілія Келащук.

Лікувальний заклад нині перевіряють поліція, служба у справах дітей та департамент охорони здоров’я. "З чим надійшли в цей заклад діти, з якою патологією, як їм надавалася допомога, які отримані результати після оздоровлення дітей", - пояснила заступник начальника департаменту охорони здоров’я Лариса Добровольська.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Якщо провину вихователя доведуть, за знущання над дітьми йому загрожує до п’яти років в’язниці.