На Харківщині дитина померла в утробі матері: лікар нібито вимагав грошей за пологи

Без грошей медик відмовлявся виконувати свої обов'язки, кажуть родичі породіллі.

На Харківщині породілля три дні пролежала в лікарні, куди її доправили з переймами, а лікарі відмовлялися стимулювати пологи. Родичі кажуть, що з них вимагали грошей за таку послугу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кілька секунд моторошного відео – все, що залишиться у Віри на пам'ять про її онука. Хлопчика вранці народила її невістка вже мертвого. Для Марини і її чоловіка це була перша, дуже очікувана вагітність. "Вони дуже чекали дитину, вагітність протікала добре, Маринка була весела. Вони навіть придумали ім'я – знали, що буде хлопчик", - каже подруга Анастасія.

Родичі породіллі розповідають, що перейми у Марини почалися три дні тому, як раз у визначений лікарями термін. Вона викликала швидку, породіллю доставили до пологового будинку, але завідуючий відділенням вирішила, що народжувати їй рано. "10-го спостерігали її, 11-го у неї вже пологи, а вони нічого не роблять. Вона вже просить: зробіть мені крапельницю, щоб я народжувала. А він каже: у мене по швидкій ніхто не народжує", - розповіла свекруха породіллі Віра Іваненко.

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Три доби породілля мучилася від нестерпного болю, але повноцінні пологи так і не починалися. За їх стимуляцію завідувач нібито вимагав гроші. "Вісім з половиною. Вона просила: зробіть мені крапельницю, я вже готова. Ні, каже, не готова, лежи і чекай", - стверджує родичка. "11-го числа вже відійшла пробка. І ця людина, завідувач відділенням, був на чергуванні. У цю добу вона говорила: дуже болить. Це, каже, ще нічого, ще далі буде. А потім знеболювальне зробили їй, вона просила", - каже чоловік породіллі Валерій Іваненко.

Сьогодні вночі зупинилося серце дитини в утробі матері. Але і після цього жінка чекала більше шести годин, щоб мертву дитину дістали. "Я вже коли прибігла і кіпіш підняла, тоді вони почали їй викликати пологи", - стверджує свекруха. Сам лікар пояснювати, чому не стимулював пологи, відмовляється. "Все було нормально. Я не хочу відповідати на ваші питання", - говорить він. Обурений батько мертвої дитини дорікає медикам болем дружини, відмовою стимулювати пологи і словами про те, що "по швидкій не приймаю". Лікар іде і грюкає дверима, нічого не кажучи.

Не пам'ятаючи себе від горя і відчаю родичі викликали в лікарню поліцію, але і з правоохоронцями медик говорити відмовився. "Лікар відмовився давати свідчення. Вилучена історія хвороби, у подальшому буде призначена комплексна судово-медична експертиза", - розповів начальник слідчого відділу Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Едуард Кравецький.

Родичі породіллі вже десь дізналися, що на зміні завідувача відділенням і раніше помирали діти. "Не один випадок. Породілля померла, померла з дитиною. Не врятували", - каже свекруха. Підтвердити або спростувати цю інформацію могли б в адміністрації лікарні, але цей кабінет закритий. Відмовилися від коментарів і в департаменті охорони здоров'я. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Родичі загиблого малюка сподіваються, що після трагедії лікаря принаймні звільнять.