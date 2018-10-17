У Львові головний лікар поліклініки вимагав хабара з ветерана АТО (фото)

Щойно отримавши гроші, посадовець намагався одразу програти їх в ігрових автоматах.

Головний лікар однієї з поліклінік Львова вимагав хабар за працевлаштування ветерана АТО.

Його викрили на хабарництві співробітники Управління СБУ у Львівській області. Посадовець особисто вимагав від ветерана АТО 500 доларів за працевлаштування медбратом.

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Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували передачу першої частини хабара на банківську картку зловмисника. На передачу основної частини медик-хабарник відправив свого знайомого-посередника.

"Посередник передав гроші чиновнику і вони разом направилися до одного з нічних гральних закладів міста "відсвяткувати" оборудку. Там їх і затримали правоохоронці. Цікаво, що щойно отримавши гроші, посадовець намагався одразу програти їх в ігрових автоматах", - розповіли оперативники.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше у Чернігівській області правоохоронці затримали військового фельдшера, який отримав хабар у розмірі 1,5 тис. дол.