На Прикарпатті понад півсотні дітей захворіли на кір через недотримання вимог зберігання і введення вакцин

За інформацією комісії, були відключення електроенергії у місцевій лікарні, що могло вплинути на якість вакцин.

У селі Петранка на Івано-Франківщині на кір захворіли 53 дитини віком від 5 до 13 років.

Причиною стало с недотримання вимог щодо зберігання і введення вакцин. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«Із 53 дітей, які захворіли на кір, 43 проходять лікування в місцевій амбулаторії, а 10 були госпіталізовані до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні у стані середньої важкості для стаціонарного лікування. Станом на сьогодні, 8 дітей уже виписано зі стаціонару», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні після кору може спалахнути ще страшніша епідемія (відео)

За висновком комісії МОЗ України з розслідування спалаху кору, причиною захворювання стало недотримання вимог щодо зберігання і введення вакцин.

Зокрема, мова йде про наявність великої кількості дітей, які не були вакциновані у попередні роки і не були включені у план вакцинації.

За інформацією комісії, були відключення електроенергії у місцевій лікарні, що могло вплинути на якість вакцин, які зберігалися в холодильниках закладу. Також зафіксовані порушення правил проведення профілактичних щеплень медичними працівниками та техніки введення імунобіологічних препаратів.

Читайте такожВ Україні зросла кількість жертв кору

Окрім того, комісія зафіксувала неналежне ведення медичної документації.

«Відсутність окремих медичних документів (форми 063/о та «Інформованої згоди на щеплення» від батьків при проведенні щеплень) ставить під сумнів сам факт проведення щеплення для всіх дітей, які захворіли на кір», - наголосили у відомстві.

За результатами перевірки, МОЗ України зобов’язало Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА негайно взяти на облік усіх дітей, які пропустили щеплення за календарем, і провести відповідні щеплення, налагодити ефективне зберігання вакцин та систему обліку проведення щеплень, посилити виконавчу дисципліну щодо дотримання вимог ведення медичної документації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні діти без щеплень не можуть відвідувати школи і садочки.