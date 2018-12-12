З'явилися подробиці про стан дівчинки із Закарпаття, яка захворіла на смертельну інфекцію

Менінгококова інфекція підтверджена. Лікарі роблять все для того, аби вилікувати дівчину.

Стан дівчинки із Закарпаття, яка захворіла на менінгококову інфекцію, досі важкий. Лікарі прогнозів не дають.

Про це повідомив головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві Роман Шніцер, передає Mukachevo.net.

За словами Шніцера, офіційно вже підтверджено менінгококову інфекцію, лікарі надають всю можливу допомогу 15-річній дівчині.

"Наразі стан тяжкий, але з тенденцією до покращення. Менінгококова інфекція підтверджена. Лікарі роблять все для того, аби вилікувати дівчину", - розповів головний лікар.

Читайте такожНа Одещині від ГРВІ померла одномісячна дитина

На жаль, у лікарні не дають ніяких прогнозів. Хвороба дуже серйозна, вона має високий відсоток летальності.

За попередніми даними, більше випадків менінгококової інфекції поки що зафіксовано не було.

Нагадаємо, 15-річна мешканка одного із сіл Мукачівського району потрапила у лікарню у важкому стані ще 9 грудня ввечері. Родичі дівчинки розповідають, що напередодні вона скаржилася на погане самопочуття: блювоту, головний біль.

Наступного дня стан дитини погіршився, й батьки звернулись до медзакладу. Під час попереднього обстеження виявили менінгеальні ознаки, пригнічена свідомість. Були взяті всі необхідні мазки та аналізи.

Згодом з’явився висип у вигляді "зірочок", що підтвердив діагноз – менінгококова інфекція, генералізована форма. Зараз стан дитини стабільно тяжкий.

"Йдеться про менінгоенцефаліт, дитина забезпечена всім. Отримує лікування в повному обсязі. Протиепідемічні заходи будуть проводитись відповідно до чинних нормативно-правових документів", - повідомила очільник Мукачівського ВОЗ Любов Мандзич.