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З'явилися подробиці про стан дівчинки із Закарпаття, яка захворіла на смертельну інфекцію

13:17, 12 грудня 2018
Новини регіонів
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Дитина у тяжкому стані / фото mukachevo.net

Про це повідомив головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві Роман Шніцер, передає Mukachevo.net.

За словами Шніцера, офіційно вже підтверджено менінгококову інфекцію, лікарі надають всю можливу допомогу 15-річній дівчині.

"Наразі стан тяжкий, але з тенденцією до покращення. Менінгококова інфекція підтверджена. Лікарі роблять все для того, аби вилікувати дівчину", - розповів головний лікар.

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На жаль, у лікарні не дають ніяких прогнозів. Хвороба дуже серйозна, вона має високий відсоток летальності.

За попередніми даними, більше випадків менінгококової інфекції поки що зафіксовано не було.

Нагадаємо, 15-річна мешканка одного із сіл Мукачівського району потрапила у лікарню у важкому стані ще 9 грудня ввечері. Родичі дівчинки розповідають, що напередодні вона скаржилася на погане самопочуття: блювоту, головний біль.

Наступного дня стан дитини погіршився, й батьки звернулись до медзакладу. Під час попереднього обстеження виявили менінгеальні ознаки, пригнічена свідомість. Були взяті всі необхідні мазки та аналізи.

Згодом з’явився висип у вигляді "зірочок", що підтвердив діагноз – менінгококова інфекція, генералізована форма. Зараз стан дитини стабільно тяжкий.

"Йдеться про менінгоенцефаліт, дитина забезпечена всім. Отримує лікування в повному обсязі. Протиепідемічні заходи будуть проводитись відповідно до чинних нормативно-правових документів", - повідомила очільник Мукачівського ВОЗ Любов Мандзич.

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Теги: #Закарпаття#смертельні інфекції