На Миколаївщині у школі першокласникам поставили токсичні парти - діти непритомніли (відео)

Меблі закуповувались через тендер, а проблеми виникли в одній школі району.

На Миколаївщині після того, як першачкам у класі встановили нові столи та стільці, у дітей з'явилася нудота, головний біль та навіть запаморочення.

Меблі придбали шляхом держзакупівлі, у межах програми "Нова школа". Те, що парти смердять, чиновники спочатку вірити відмовлялися, поки самі не зайшли в клас, йдеться в сюжеті ТСН.

Кабінет першачків стоїть пусткою. Сморід у класі виїдає очі, відчувається одразу, як заходиш у приміщення. Батьки кажуть, що смердота від нових меблів - парт та стільчиків. Тільки-но їх встановили, дітям раптово стало зле.

"Діти почали прямо непритомніти, і ввечері дітей почало нудити, почалися симптоми інтоксикації", - розповідає батько учня першого класу Новоодеської ЗОШ № 1 Віталій Іпатенко.

"Почало нудити, в однієї температура підвищилась, почав боліти живіт, запаморочення", - додає мама учениці Ольга Залевадна.

Кількаденне провітрювання не допомогло, і першачків тимчасово перевели в інший кабінет. Запах переважно йде від стільців, кажуть батьки.

Директор школи запевняє, що парти прийшли до них за держзамовленням, у межах програми нової української школи.

Читайте такожВ Одесі від отруєння грибами померла 18-річна дівчина

"Привіз постачальник такі парти. Тендер пройшов в усьому районі, не тільки в нас. Чому тільки в нас така ситуація", - дивується в.о. директора Новоодеської ЗОШ №1 Алла Васюра.

В управлінні освіти здивовані, кажуть - це перша скарга на нові парти. Запевняють, меблі мають усі необхідні сертифікати, приїхали однією партією і вже на місці розподілялися в місцеві школи.

"Всі школи Новоодеського району отримали парти цього виробника", - коментує керівник районного управління освіти Валерій Багнюк.

Утім, через численні скарги батьків, освітянин таки їде в школу. І тут, у класі з новими партами, визнає - запах справді є, і він нестерпний.

"Я тут відчуваю запах, тому я ухвалив рішення, щоб цим не користуватися. Щоб їх зараз прибрали з класу, негайно викликати постачальника, дати йому письмову претензію і замовити незалежну експертизу", - заявив Багнюк під час відвідування класу.

Проте на київській фірмі про претензії до парт поки що нічого не знають. На сайті виробника запевняють, що їхні шкільні меблі безпечні та екологічні. За юридичною адресою жінка, яка представилася директором підприємства, говорити з журналістами відмовляється.

Поки управління освіти району перевіряє решту парт, які надійшли за тендером, у новоодеській школі розбирають новенькі меблі і зносять їх у підвал. Замість них кажуть, поставлять старі і після провітрювання кабінету знову пустять туди першачків.