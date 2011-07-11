Херсонщина: отруйні павуки покусали людей - усі у лікарні

В Херсонській області ще три людини постраждали від укусів отруйних павуків і комах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Херсонській області, інциденти трапилися 7-9 липня.

Зокрема, 7 липня до Каховської центральної районної лікарні був госпіталізований після укусу павука за праву руку 30-річний житель села Любимівка Каховського району. Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в стані середньої тяжкості.

До Горностаївської районної лікарні 8 липня була госпіталізована з укусом невстановленої комахи за руку 36-річна жителька райцентру смт Горностаївка. Госпіталізована перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в стані середньої тяжкості.

У тому ж районі 9 липня була госпіталізована до районної лікарні 42-річна жителька селища Козачі Лагері Горностаївського району. Під час опитування потерпілої встановлено, що потерпілу на вОдласному подвір’ї вкусила невідома комаха. Після цього їй стало зле, і вона викликала швидку допомогу. Після госпіталізації, лікарями їй був встановлений діагноз „укус павука”. Наразі потерпіла перебуває в стабільному стані.

За даними УМНС в Херсонській області з початку цьогорічного літнього сезону в області від укусів отруйних павуків постраждали 4 людини.