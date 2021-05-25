Провідний вірусолог США Етоні Фаучі перед цим заявив, що він "не переконаний", що вірус мав природне походження.

Білий дім закликає ВООЗ підтримати незалежне експертне розслідування походження COVID-19, яке було б вільним від втручань та політизації.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також прокоментувала повідомленні видання The Wall Street Journal про те, що троє дослідників Уханського інституту вірусології були госпіталізовані з симптомами схожими на COVID-19 в листопаді 2019 року, за декілька місяців перед тим, як Китай повідомив про початок пандемії COVID-19.

Псакі заявила, що Білий дім не має жодної можливості підтвердити, або спростувати повідомлення ЗМІ.

"Необхідно проаналізувати різні варіанти. Необхідні дані, необхідне незалежне розслідування, і саме до цього ми і закликаємо”, - заявила Псакі.

Провідний вірусолог США Етоні Фаучі перед цим заявив, що він "не переконаний", що вірус мав природне походження, і закликав до відкритого розслідування щодо походження COVID-19, передає Голос Америки.

Читайте такожWSJ дізнався про важку хворобу вчених Уханьського Інституту вірусології в листопаді 2019 року"Я думаю, що ми повинні продовжувати розслідувати, що відбулося у Китаї доки ми маємо можливість встановлювати, по мірі можливостей, що сталось", - наводить слова Фаучі Fox News, - "Звісно, люди, які розслідували це, кажуть, що ймовірно першоджерелом були тварини, які потім інфікували людей, але це могло бути щось інше, і ми маємо це з'ясувати"

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров‘я планує провести засідання цього тижня, щоб розглянути продовження розслідування походження коронавірусу. Після першого етапу розслідування, що завершився в березні, науковці ВООЗ та Китаю заявили, що витік вірусу з лабораторії був «надзвичайно малоймовірним». Тоді низка країн, включаючи США, Норвегію, Канаду та Британію закликали до продовження розслідування і надання повного доступу до відповідних даних.

Розслідування походження коронавірусу:

ВООЗ опублікувала доповідь про походження вірусу після поїздки експертів організації в Ухань в березні. Вони не змогли встановити джерело коронавірусу, але найбільш вірогідною версією називається передачі вірусу від кажанів до людини через проміжну тварину.

14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі, і закликав продовжити роботу.

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Автор: Ірина Погоріла