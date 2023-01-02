У деяких пацієнтів SARS-CoV-2 викликав системну інфекцію.

В Національному інституті здоров’я у США проаналізували тканини пацієнтів, які померли від COVID-19 та виявили, що вірус SAR-CoV-2, який спричиняє захворювання, може поширюватися по всьому організму людини та навіть проникати у мозок.

Як зазначено в результатах дослідження, опублікованих в науковому журналі Nature, було досліджено зразки тканин 44 осіб, які померли з квітня 2020 року по березень 2021 року.

Жоден з пацієнтів не був щеплений проти коронавірусу, між появою симптомів хвороби і смертю проходило в середньому 18,5 днів. Середній вік пацієнтів – 62,5 року. Передусім це чоловіки (70%), 27 загиблих (61,4%) мали три і більше супутніх захворювань.

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У 38 пацієнтів плазма крові виявилась позитивною на SARS-CoV-2, у трьох пацієнтів – негативна, зразків ще трьох пацієнтів не було. У 84 різних рідинах і місцях організму, які досліджували фахівці, виявили вірусну РНК. У 25 з 55 досліджених зразків (45%) тканин дослідники змогли виявити живий вірус. В одному випадку вірусну РНК ідентифікували через 230 днів після того, як у пацієнта почалися симптоми. Вірус містився як в органах дихальної системи так і поза нею – у наднирникам, очах, мозку, серці, лімфатичних вузлах, травному тракті.

Як зазначається в дослідженні, тканини легенів і дихальних шляхів були інфіковані і пошкоджені. Водночас дослідники, які виявили РНК і білок вірусу у гіпоталамусі та мозочку одного з пацієнтів, спинному мозку та базальних гангліях ще двох пацієнтів, зауважують, що тканини мозку були пошкоджені мінімально попри значне вірусне навантаження.

"Незважаючи на широке поширення РНК SARS-CoV-2 по всьому тілу, ми спостерігали мало доказів запалення або прямої вірусної цитопатології поза респіраторним трактом. Наші дані показують, що у деяких пацієнтів SARS-CoV-2 може викликати системну інфекцію та зберігатися в організмі місяцями", – констатують автори дослідження.

Коронавірус в Україні

Пандемія коронавірусу сколихнула світ на початку 2020 року, вже навесні хвороба дісталася України. Хвороба досі нікуди не зникла, хоч увага до неї зменшилася через повномасштабну війну з Росією.

Наприкінці грудня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сповіщав, що в країні спостерігається збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною хворобою. За тиждень до лікарні потрапили майже 3 тисячі українців.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, пік нової хвилі коронавірусної хвороби очікується у січні.

Як наголошував головний санлікар Кузін, як і раніше ризик померти від коронавірусу високий для людей старше 60 років. Найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.

Наразі в Україні доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson). Отримати щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрах, центрах масової вакцинації.

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