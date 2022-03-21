Витік аміаку 21 березня був нейтралізований, але ситуація може повторитися.

21 лютого через обстріли окупантами заводу в Сумах стався витік аміаку. Його нейтралізували в той же день, але аміачна хмара встигла частково поширитися по області. УНІАН розповість, що потрібно робити в такій ситуації, якщо вона повториться в майбутньому.

Шкода аміаку для здоров'я

Аміак дратує дихальні шляхи і очі. У маленькій концентрації викликає біль в носі і горлі, сльозотечу, кашель, біль у грудях, прискорений пульс, утруднене дихання. У високих концентраціях призводить до важкого пошкодження легенів, іноді до набряку легенів і смерті.

Що робити при витоку аміаку

При аварії з викидом аміаку потрібно сховатися в замкнутому приміщенні. Якщо ви знаходитесь на вулиці - йдіть в найближче укриття перпендикулярно напрямку вітру. Рот і ніс прикрийте мокрою тканиною. Верхній одяг залиште на вулиці перед приміщенням.

У приміщенні закрийте всі вікна, витяжку, димохід, стики вікон. Ховайтеся на нижніх поверхах будівель. Не виходьте на вулицю, поки влада міста не оголосить безпечну ситуацію.

Якщо відчуваєте симптоми отруєння аміаком, промивайте шкіру і очі проточною водою. При симптомах в легенях потрібно робити інгаляції теплою водою з оцтом і покласти тепло на груди.

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