Медик радить стежити за часом.

Сьогодні мало хто уявляє своє життя без смартфона. У ньому, здається, зосереджене все: спілкування з близькими та колегами, важлива інформація та улюблені книги, гроші і робота. Проте така прихильність до гаджета здатна сильно нашкодити здоров'ю очей.

Офтальмолог Сергій Хом'яков радить кожній людині, яка має смартфон, встановити на неї спеціальний таймер, пише zdorovia.com.ua.

Як встановили окулісти, якщо не робити перерви та відмовлятися регулярно повторювати гімнастику для очей, то гострота зору може дуже швидко впасти.

Читайте такожЯчмінь на оці - що це таке, причини появи, симптоми, способи лікування

"Займатися з гаджетом потрібно не більше 20 хвилин. Далі важливо робити тривалу перерву, під час якої буде корисним зробити гімнастику для очей. Вправи можна знайти в інтернеті чи попросити написати свого окуліста", – каже лікар.

При цьому медик уточнив, що за добу безпечно для здоров'я користуватися смартфоном не більше 6 годин. І в жодному разі – поспіль.

Разом з тим за словами Хом'якова, екрани гаджетів останніх моделей найчастіше за якістю зображення не мають принципових відмінностей від старіших телефонів.

"Відмінності є у діагоналі, відстані до очей та часу безперервного використання. Цікаво, що занадто великий екран не завжди потрібен – він може викликати більшу втому під час роботи внаслідок того, що будуть задіяні ділянки мозку, що обробляють зображення, які отримують з парацентральних відділів сітківки", – упевнений медик.

Раніше УНІАН писав, чим шкідлива сидяча робота. Експерти назвали основні нюанси і 4 дієвих вправи при такій роботі.

Вас також можуть зацікавити новини: