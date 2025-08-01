Для процедури запліднення жінки використали ембріон, який зберігався у замороженому стані 30 років.

У США встановили новий рекорд штучного запліднення: 26 липня на світ з'явилася дитина, ембріон якої зберігали понад 30 років у замороженому стані. Про це повідомляє MIT Technology Review.

Батьки хлопчика, якого назвали Тедеус Деніел Пірс, - Ліндсі та Тім Пірсами з американського штату Огайо. Відомо, що біологічна мати дитини заморозила ембріон у 1994 року.

Незвичному донорству сприяла Християнська агенція з "усиновлення ембріонів": біологічна мати і прийомні батьки пов'язані через цю агенцією. Таких організацій кілька в США, і вони декларують місію "спасіння життів", спонукаючи людей використовувати ембріони, що зберігалися довгий час.

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У листопаді 2024 року цей ембріон використали під час штучного запліднення 35-річної Ліндсі Пірс. А наприкінці липня народився малюк Тедеус. Лінзі Пірс розповіла Technology Review, що малюк дуже спокійний. Родина у захваті, що має цього "дорогоцінного малюка" і почувається, як у "науково-популярному фільмі".

Видання наголошує, що батько малюка, 34-річний Тім Пірс, був ще дитиною, коли ембріон заморозили. Біологічній матері малюка, Лінді Арчерд, зараз 62 роки. У 1990-роках вони з чоловіком проходили процедуро ЕКЗ, під час якої заморозили чотири ембріони. Вона успішно завагітніла та виносила дитину з одного з цих ембріонів.

Таким чином, Тедеус має біологічну сестру, якій зараз 30 років і в неї є своя 10-річна дочка. Це два ембріони залишаються замороженими. Лінда Арчед продовжує платити за їх зберігання. Вона сказала виданню, що ще не зустрічалася з родиною Тедеуса особисто, але на фотографіях бачить схожість малюка зі своєю дочкою.

ВВС пише, що наразі це найтриваліший період заморожування ембріона до успішного народження живої дитини. Попередній рекорд належав близнюкам, які народилися в 2022 році з ембріонів, заморожених в 1992 році.

Світова демографічна криза

Як писав УНІАН, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, глобальний показник безпліддя у світі склав 17,5%. При цьому з проблемою безпліддя у рівних пропорціях стикаються чоловіки та жінки, громадяни бідних та багатих країн.

В ООН також вказували, що світова демографічна криза продовжується у різних країнах світу. Як з’ясувалося, люди не хочуть народжувати через фінансові причину, проблеми зі здоров'ям або страх глобальних світових викликів – таких як війни, пандемії або кліматичні кризи.

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