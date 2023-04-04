Безпліддя може виникнути як у чоловіків, так і в жінок. Вплив відмінностей між розвиненістю економік у країнах був незначним.

Згідно з новим звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий в усьому світі протягом життя стикався з безпліддям. Глобальний показник безпліддя склав 17,5%.

Про це пише The Washington Post. У звіті наголошується, що відмінності між рівнями економіки були незначними: у країнах із більш високим рівнем доходу рівень безпліддя становив майже 18%, а в країнах із низьким і середнім рівнем доходу - майже 17%.

"Звіт розкриває важливу істину: безпліддя не робить різниці (між чоловіками й жінками або рівнем життя, - УНІАН). Велика кількість людей, які зіткнулися з цією проблемою, свідчить про необхідність розширення доступу до лікування безпліддя", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Відмінності між регіонами були більшими, ніж між економічними рівнями, хоча автори звіту попередили, що даних про Африку та Південну Азію мало.

"Попри те, що результати показують високу поширеність безпліддя в глобальному та регіональному масштабі, вони також вказують на складність порівняння даних за регіонами через відмінності в показниках", - зазначають автори звіту.

За їхніми словами, для поліпшення оцінок безпліддя необхідний більш систематичний збір даних із використанням узгоджених визначень.

Експерти також зазначили, що більшість досліджень, використаних у звіті, використовували оцінки на основі даних жінок-респондентів. У передмові до звіту Гебреїсус зазначив, що безпліддя "це те, із чим стикаються як чоловіки, так і жінки", і що воно залишається недостатньо вивченим.

За словами Келтона Тремеллена, професора репродуктивної медицини в університеті Фліндерса в Австралії, зростання рівня ожиріння в усьому світі та зростаюча тенденція пар відкладати створення сім'ї, призводять до більш високого рівня безпліддя. Але, за його словами, "найкращі варіанти лікування та обізнаність" переконують усе більше людей звертатися за допомогою через безпліддя.

Однак вартість лікування безпліддя, яка, за даними ВООЗ, у більшості країн оплачується з власної кишені, може обтяжити сім'ї незалежно від того, живуть вони в розвинених або країнах, що розвиваються. Як повідомляє The Washington Post, цикл екстракорпорального запліднення може коштувати від 10-25 тисяч доларів.

Вчені провели понад 100 досліджень із 1990 по 2021 рік для отримання оцінок безпліддя. У звіті безпліддя визначається як захворювання чоловічої або жіночої репродуктивної системи, яке полягає в нездатності завагітніти, попри 12 місяців або більше регулярних незахищених статевих контактів.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), у США приблизно кожна п'ята заміжня жінка у віці від 15 до 49 років страждає безпліддям. Воно набагато рідше зустрічається у жінок, які вже мали одні або кілька пологів у минулому.

Але безпліддя може виникнути як у чоловіків, так і у жінок. За даними CDC, чоловічі гормональні розлади, порушення функцій яєчок або еякуляції, а також генетичні порушення можуть призвести до безпліддя.

Куріння та зловживання алкоголем або наркотиками підривають як чоловічу, так і жіночу здатність до зачаття. Вік теж грає роль. Чоловіки у віці 40 років і більше частіше повідомляють про безпліддя. Водночас серед жінок старше 30 років спостерігаються більш високі показники безпліддя, ніж серед жінок молодше цього віку. Надмірна вага або ожиріння також знижують здатність пари до зачаття, кажуть в CDC.

У Південній Кореї, де найнижчий рівень народжуваності у світі (0,78 бала), здається, зростає кількість чоловіків, які отримують медичну допомогу з приводу безпліддя. У 2015 році допомогу отримали майже 54 тисячі чоловіків. Через чотири роки ця кількість зросла майже до 80 тисяч.

Згідно з дослідженням, цитованим у звіті ВООЗ, у Нігерії, де коефіцієнт фертильності перевищує 5 балів, що є одним із найвищих показників у світі, 31% пар страждають від безпліддя.

Проблема безпліддя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше одна з головних дослідниць репродуктивного здоров'я Шонна Свон заявила, що до 2045 року чоловіки більше не зможуть розмножуватися через вплив хімічних речовин, які впливають на гормони людини. Вона розрахувала, що кількість сперматозоїдів у середньостатистичного чоловіка на Заході скоротилася на 59% за період з 1973 по 2011 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: