Між країнами ЄС є певні відмінності щодо середньої тривалості життя.

Євростат оприлюднив дані щодо середньої тривалості життя серед мешканців Європи. Результати є позитивними, адже додалося ще 0,9 року, пише Euractiv.

Тепер "середньостатистичний" європеєць може сподіватися, що доживе до глибокої старості, а саме до 81,5 років. Спираючись на такі дані, можна сказати, що Європейський Союз повернувся до рівня тривалості життя до періоду пандемії та перевищив його на 0,2 року.

Водночас на національному рівні між країнами ЄС все ж є певні відмінності. У 15 країнах тривалість життя перевищила середній показник по регіону, водночас найвища очікувана тривалість життя була зафіксована в Іспанії, а саме 84 роки. Після неї йде Італія - 83,8 року та Мальта - 83,6 року.

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Своєю чергою найнижча очікувана тривалість життя спостерігається в Болгарії (75,8 року), Латвії (75,9) та Румунії (76,6).

Лідерами серед підвищення тривалості життя є Румунія (+1,0 рік), після неї Литва (+0,8 року), Болгарія, Чехія, Люксембург і Мальта (всі з приростом на +0,7 року).

"Як не дивно, Австрія та Фінляндія зафіксували найбільше падіння (-0,4 року кожна), за ними йдуть Естонія та Нідерланди (-0,2 року). Євростат не дає жодних пояснень цим змінам. Наразі ЄС повернувся до допандемічного рівня очікуваної тривалості життя і навіть дещо перевищив його (на 0,2 року)", - додали у повідомленні.

Такі дані були підраховані на основі щотижневої інформації про смертність, які були отримані 30 квітня 2024 року. Також є невеликий розрив між чоловіками та жінками - з 2019 року смертність чоловіків зросла на 0,4 порівняно з 0,2 для жінок.

Тривалість життя людини: що відомо

Раніше медик розповіла про вправу, яка може визначити тривалість життя. Людина має вставати і сідати, не використовуючи рук. Спершу людина стоїть, потім вона має сісти на землю, схрестивши ноги, і знову встати. Дослідження показало, що учасники від 51 до 80 років, які не зможуть цього виконати, помруть, ймовірно, раніше.

Також нове дослідження показало, що ходьба по 5000 кроків тричі на тиждень впродовж двох років може збільшити тривалість життя людини до трьох років.

"Наші дані показують, що цей вплив не тільки суттєвий, а й поширюється на різні віки, фактори ризику та стан здоров'я. Підтримання невеликої кількості фізичної активності має довгострокові наслідки для здоров'я. Краще розуміння механізмів звичок може стати потужним способом поліпшення індивідуального здоров'я та розвитку наших систем охорони здоров'я, щоб зробити профілактику пріоритетом", - зазначив засновник Discovery Vitality Адріан Гор.

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