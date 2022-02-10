МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків.

Міністерство охорони здоров’я отримало інформацію, що у деяких закладах Хмельницького вже продають препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків.

"Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено, — додав перший заступник міністра. — Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів".

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Важливо, що наразі не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу, він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря.

Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.

Що таке "Молнупіравір"

У лютому в Україну прибули перші партії препарату від коронавірусу "Молнупіравір" американського виробництва. У МОЗ обіцяли найближчим часом розподілити його по регіонах.

Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Пігулки вже зареєстровані у низці країн світу, зокрема США, Японії та Великій Британії.

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