Повідомляється, що комбінована вакцина проти коронавірусу та грипу може бути доступна вже до осені 2023 року.

В компанії Moderna працюють над створенням вакцини, яка об'єднає бустерну дозу проти COVID-19 і щеплення проти грипу.

Про це повідомив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель, пише Reuters.

За його словами, комбінована вакцина проти COVID-19 і грипу може бути доступна вже до осені 2023 року.

"Наша мета - мати можливість робити одне щорічне щеплення. Щоб не було проблем, коли люди не хочуть робити 2-3 щеплення за зиму", — зазначив Бансель.

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Як писав УНІАН, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен впевнений, що постійна ревакцинація - не вихід.

"У довгостроковій перспективі ми не можемо підтримувати імунний захист всього населення за допомогою повторної вакцинації кожні кілька місяців. Вірус повинен це зробити", - зазначив Дростен.

Науковець вважає, що рано чи пізно коронавірусом перехворіють всі, і тоді відбудеться природне створення колективного імунітету.

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