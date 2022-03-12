В умовах воєнної агресії Росії в Україні ризик поранення є дуже високим. Якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної чи вогнепальної рани кінцівок?
Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інформацію, як проводити первинну обробку ран.
Перш за все, потрібно оглянути рану. Якщо наявна масивна зовнішня кровотеча:
- зупиніть кровотечу за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку;
- якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) та еластичний чи простий бинт.
Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко видалити – зробіть це.
Виконуючи перев'язки у наступні дні, обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з таких препаратів:
- хлоргексидин біглюконат;
- повідон-йод;
- 70% розчин етанолу.
Стежте, щоб антисептики не потрапили у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.
Можна дати постраждалому знеболювальне, якщо він раніше його не приймав.
Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.