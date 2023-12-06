МОЗ передбачає, що пік епідемічного підйому триватиме до середини січня наступного року.

Україна знаходиться на піку захворюваності на грип, ГРВІ та COVID. Про це під час онлайн-інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами посадовця, наразі Україна потерпає переважно від грипу та ГРВІ. "І грип, і COVID продовжують забирати життя українців: сумарно з жовтня було зареєстровано 340 смертей, - зазначив він. – Середньотижневий рівень захворюваності - 130-150 тисяч людей, які звертаються до лікарів із ознаками грипу та ГРВІ. З них госпіталізуються біля 4000 осіб".

МОЗ передбачає, що пік епідемічного підйому триватиме до середини січня наступного року. COVID же відтепер став його частиною.

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За даними головного санітарного лікаря, в Україну вже поступили вакцини від грипу двох виробників.

"Вакцинуватись від грипу можна впродовж всього епідеміологічного сезону, - наголосив Кузін. – Ми бачимо, що попит на вакцини є, але він не такий значний, як був у довоєнний період. Тоді вакцини в грудні вже не було, зараз вакцина є, вона доступна. Нам важко зрозуміти, із-за чого відбувається спадання цього попиту, адже грип і у дітей(на них прирадає більше 50% захворюваності) і у дорослих протікає доволі важко".

Також в Україну вже завезли омікронспецифічну вакцину проти COVID-19. Вона буде доступна в точках вакцинації вже наступного тижня, разом із попередніми варіантами вакцини проти ковіду.

"Це омікронспецифічний бустер. Впродовж і епідемічного сезону, і всього року ми продовжуємо роботу над секвенуванням - розшифруванням геному збудниками. Зараз ми бачимо, що в Україні циркулює більше ніж 13 штамів клронавірусу, і всі вони є підвидами "Омікрону". Ця вакцина є найбільш ефективною саме від "Омікрону", - наголосив посадовець.

За словами Кузіна, в Україні 12 мільйонів українців не отримали повний курс щеплення. Тож їм варто звернутись до сімейного лікаря.

З початком війни пункти масової вакцинації населення у торговельних центрах, центрах надання адмінпослуг тощо були згорнуті, тож звертатись потрібно в пункти щеплення на базі закладів охорони здоров'я.

Він заспокоїв, що тотального карантину цієї зими в Україні не буде.

"Україна юридично скасувала карантинні обмеження, які були пов'язані з ковідом, зараз про їх відновлення мова не йде, - пояснив Ігор Кузін. - Раніше після початку епідемічного сезону ми рахували сумарно усі гострі респіраторні вірусні інфекції разом, а не кожен окремо випадок, і в залежності від кількості тих, хто захворів, приймали рішення про впровадження локальних протиепідемічних обмежень. Це стосувалося, наприклад, продовження зимових канікул в школах або використання масок під час пересування в громадському транспорті. Такий же підхід в нас буде працювати в цьому році, тільки до групи вірусів додався ковід".

Епідемічний поріг буде визначатись із врахуванням сукупності випадків захворювань на грип, ГРВІ, інші респіраторні віруси плюс ковід.

Об'єм заходів буде затверджуватись рішенням регіоналтної комісії. Загальнонаціональний карантин може розглядатись лише в тому випадку, якщо у більшості областей буде щафіксовано перевищення сумарного епідпорогу.

Станом на цей тиждень МОЗ констатував перевищення такого сукупного епідемічного порогу лише у Чернівецькій області України.

Ситуація з COVID в Україні

Україною продовжує ширитися коронавірус. Усього зафіксовано циркуляцію 13 штамів. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, епідемічна ситуація погіршується з настанням зими.

"В трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив він.

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