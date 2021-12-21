Новий препарат слід застосовувати кожні два місяці, на відміну від таблеток, які вимагають щоденного прийому.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило ін'єкційний препарат Apretude для доконтактної профілактики ВІЛ.

Про це йдеться у прес-релізі FDA.

"Ми отримали важливий інструмент у зусиллях із зупинки епідемії ВІЛ, перший спосіб профілактики, який не передбачає щоденного прийому таблеток", - зазначила директор відділу противірусних препаратів в Центрі FDA, доктор Дебра Бірнкрант.

Передекспозиційна або доконтактна профілактика ВІЛ (ПрЕП) - це профілактичний прийом препаратів високоактивної антиретровірусної терапії людьми, які не мають ВІЛ, з метою зниження ризику можливого зараження цим вірусом.

Apretude - суспензію для ін'єкцій ліків каботегравіру з розширеним вивільненням - у США дозволено застосовувати дорослим і підліткам з групи ризику завважки щонайменше 35 кг, щоб зменшити можливість передачі ВІЛ статевим шляхом.

Читайте такожНауковці успішно випробували мРНК-вакцину проти ВІЛПрепарат вводиться спочатку у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом в один місяць, а потім кожні два місяці. Пацієнти можуть почати лікування одразу з Apretude або приймати каботегравір всередину упродовж чотирьох тижнів, щоб оцінити переносимість препарату.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) дала зелене світло новаторському "ін'єкційному лікуванню ВІЛ тривалої дії".

Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарат каботегравір - також відомий як Vocabria, що виробляється Viiv Healthcare - з рилпівірином - також відомим як Рекамбіс, що виробляється Janssen - можна запропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

Близько 13000 пацієнтів отримали можливість замість звичайної щоденної антиретровірусної терапії робити лише дві ін'єкції кожні два місяці для стримування інфекції.

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