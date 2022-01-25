В середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було при попередній хвилі восени 2021 року.

В недалекому майбутньому в Україні за добу можуть виявляти від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус.

Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, йдеться в сюжеті ТСН.

За його словами, цих показників країна досягне вже в найближчі тижні. В середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було при попередній хвилі восени 2021 року.

"Статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрона". Це один з фейків, які потрібно розвінчувати. Тому і запущена в бустерну дозу (третє щеплення — ред.). Показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", - пояснив міністр.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, скільки є доз вакцини від COVID-19 в Україні

При цьому, раніше в МОЗ зазначали, що штам "Омікрон" хоч і заразніший, ніж "Дельта", але протікає набагато легше.

Як повідомляв УНІАН, за добу в Україні виявили понад 19 тис. нових хворих на коронавірус, майже 6 тис. осіб були госпіталізовані. Лише у Львівській області виявили понад 2 тис. інфікованих.

З 27 січня Рівненська область переходить в "червону" зону епідемічної небезпеки. Перед цим, 24 січня Держкомісія з ТЕБ та НС встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Івано-Франківщині.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.