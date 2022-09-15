У дослідженні урологів взяли участь 406 осіб, які страждають від сечокам'яної хвороби.

Урологи вважають, що секс і мастурбація допомагають людині швидше виводити камені з нирок.

Про це йдеться в результатах дослідження урологів з Університету Аірлангга в індонезійському місті Сурабаї. Їх дослідження опубліковано в медичному журналі The Journal of Sexual Medicine. Вони вважають, що оргазм є одним із способів боротьби з цим небезпечним захворюванням.

У дослідженні урологів взяли участь 406 осіб, які страждають від сечокам'яної хвороби. Частина з них займалася сексом або мастурбувала три-чотири рази на тиждень, а інші учасники утримувалися. Виявилося, що у першої групи людей камені виводилися в 5,7 рази частіше, ніж у другої.

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Дослідники дійшли висновку, що боротися з каменями в нирках допомагають скорочення і розслаблення шийки сечового міхура, що відбуваються під час оргазму і еякуляції.

"Статеві контакти або мастурбація три-чотири рази на тиждень сприяють мимовільному відходженню каменів з дистального відділу сечоводу", - йдеться у висновку лікарів.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня стало відомо, що жінка, яка впізнає хворобу Паркінсона за запахом, допомогла вченим створити тест на це захворювання.

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