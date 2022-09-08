До цих пір хімічних аналізів на прицільне визначення конкретно хвороби Паркінсона не існувало.

Британські вчені розробили новий тест для виявлення на ранніх стадіях хвороби Паркінсона, а допомогла їм у цьому уродженка Шотландії, яка може визначати цю хворобу за запахом людини.

Результати аналізу - звичайного мазка з шкіри - готові вже через три хвилини, стверджують розробники нового тесту з Манчестерського університету. Там сподіваються, що клінічні випробування нового методу діагностики займуть не більше двох років, після чого його можна буде запустити в широке застосування, повідомляє Бі-бі-сі.

Це може зробити справжню революцію у виявленні та лікуванні хвороби Паркінсона - важкого неврологічного захворювання, від якого по всьому світу страждають в цілому більше 10 млн чоловік.

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До цих пір хімічних аналізів на прицільне визначення конкретно хвороби Паркінсона не існувало. Діагноз найчастіше ставився на підставі неврологічного огляду. При цьому пацієнти часто звертаються до лікарів вже на пізніх стадіях - наприклад, коли з'являється характерне тремтіння кінцівок.

Новий аналіз заснований на спостереженнях Джой Мілн - 72-річної мешканки міста Перт в Шотландії, яка до пенсії працювала медсестрою. Завдяки своєму незвично гострого нюху Джой помітила, що в якийсь момент у шкіри її чоловіка Леса відчутно змінився запах - а через 12 років у нього виявили хворобу Паркінсона.

"У нього з'явився такий собі пліснявий неприємний запах - особливо в районі потилиці і плечей, - згадує Джой. - І шкіра у нього абсолютно точно змінилася".

Вперше на дивний запах вона звернула увагу, коли Лесу було трохи за 30. Але про те, що це може бути якось пов'язано з хворобою Паркінсона, Джой задумалася тільки через роки - коли у Леса діагностували хворобу і вони разом прийшли на зустріч з іншими пацієнтами, організовану благодійною організацією Parkinson's UK.

Джой відчула, що від інших пацієнтів йшов такий же запах.

Сам Лес помер у червні 2015 року, у віці 65 років. За фахом він сам був лікарем, тому попросив дружину розповісти про свої спостереження вченим-медикам з декількох університетів.

В якості експерименту вчені протестували нюх Джой - і були вражені: понюхавши 12 футболок, вона змогла безпомилково визначити, у кого хвороба Паркінсона діагностована, а у кого ні.

Після цього в Манчестерському університеті зібралася команда фахівців, яка разом з Джой розробила простий тест-аналіз - мазок зі шкіри, що виявляє хворобу Паркінсона.

За даними вчених, точність аналізу в лабораторних умовах наближається до 95%. По суті цей тест копіює унікальний нюх Джой - тобто виявляє молекули, що викликають ледь вловимий запах.

Вчені досліджували шкірний жир, зібраний ватною паличкою зі спини пацієнтів-в тих місцях, з яких він рідше вимивається під час душу.

Використовуючи метод мас-спектрометрії - зважування молекул, вони порівняли зразки 79 осіб, які страждають від хвороби Паркінсона, з контрольною групою, що складалася з 71 здорової людини.

Дослідники виявили в зразках більше 4 тис. унікальних сполук, причому 500 з них не відрізнялися між групами.

Очолювала дослідження професор Манчестерського університету Пердіта Барран. За її словами, якщо цей експрес-аналіз почнуть активно застосовувати терапевти і лікарі загальної практики, це може зробити переворот в діагностиці. На даний момент лабораторних аналізів конкретно на цю хворобу не існує.

Барран пояснила, що в даний момент аналіз протестований в дослідницькій лабораторії. Потім він потрапить в лікарняні лабораторії, а звідти - в більш широке застосування всередині системи охорони здоров'я, сподівається учена.

"Ми сподіваємось, що через два роки ми почнемо пропонувати цей тест пацієнтам у Манчестері та його окрузі" , - додала Барран.

У всьому світі хвороба Паркінсона за темпами зростання інвалідності та смертності на першому місці серед неврологічних розладів. На даний момент у всьому світі це прогресуюче дегенеративне захворювання головного мозку діагностовано у 10 млн людей.

У міру розвитку хвороби у пацієнта починаються труднощі з пересуванням і промовою, а також характерний тремор кінцівок.

Більш ранній діагноз означає, що лікування може бути ефективніше, а якість життя - вища, ніж у випадку з її чоловіком, вважає Джой Мілн. З нею згоден глава шотландського відділення організації Parkinson's UK Джеймс Джоплінг.

"Той факт, що можна буде отримати лікування і необхідну підтримку [раніше], і що дослідники можуть розробити нові препарати, це неймовірно важливо", - підкреслює Джоплінг.

За словами Джой, якби її сім'ї було відомо про діагноз Леса раніше, вони б більше часу проводили разом і більше подорожували.

"Це також допомогло б пояснити його перепади настрою та депресію", - додає вона.

У ніч перед смертю Лес попросив її не кидати дослідження запаху, які вони почали, тому що вони допоможуть іншим. Джой сподівається, що так і станеться.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2019 року стало відомо про жінку, яка здатна визначати хворобу Паркінсона за запахом людини.

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