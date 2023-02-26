Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Кабінет міністрів працює над автоматизацією та діджиталізацією всіх процесів у рамках проходження бійцями військово-лікарських комісій.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо оптимізації процесів походження військово-лікарської експертизи

Під час наради експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Основна мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

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"Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги", — наголосив очільник уряду.

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Шмигаль дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Шмигаль підкреслив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарських, а й медико-соціальних експертних комісій.

На нараді були присутні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська, командувач Медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко, представники міністерств цифрової трансформації, оборони, внутрішніх справ, народні депутати.

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