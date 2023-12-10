У світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ або малярія, і визнана головною глобальною загрозою громадському здоров’ю.

Українські лікарні стикаються з "тривожним зростанням" інфекцій, стійких до антимікробних препаратів, і ситуація настільки серйозна, що цю кризу необхідно вирішувати навіть під час війни.

Про це йдеться у новому звіті, підготовленому міжнародними та українськими експертами та опублікованому американською установою, що опікується питаннями боротьби з інфекціями у світі, передає Голос Америки. У звіті зазначається, що така ситуація є "терміновою кризою" в Україні, яку "потрібно вирішити".

"Вважається, що у всьому світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ або малярія, і визнана головною глобальною загрозою громадському здоров’ю", - зазначили у звіті дослідники з CDC, Центру громадського здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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При цьому, як вказує видання, в іншому звіті, опублікованому CDC у серпні, говориться, що в одного пораненого військового в Україні було виявлено шість видів бактерій, стійких до ліків. У звіті йдеться, що військового лікували в Дніпрі, Києві, але потім перевезли до військового госпіталю США в Німеччині, де ці бактерії зібрали для дослідження.

ВООЗ називає резистентність до антимікробних препаратів "однією з головних глобальних загроз громадському здоров’ю та розвитку", і за оцінками, стійкість бактерій до антимікробних препаратів стала причиною понад мільйона смертей у всьому світі в 2019 році.

Продаж антибіотиків в Україні

В Україні 1 серпня 2022 року запровадили продаж антибіотиків за електронним рецептом. У МОЗ тоді заявили, що впровадження електронного рецепта допоможе розв'язати проблему неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків.

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