Донорами кісткового мозку можуть стати українці віком від 18 до 35 років.

Вперше в Україні для пацієнта знайшли донора у національному реєстрі донорів кісткового мозку.

Про це повідомили в Українському реєстрі донорів кісткового мозку. Донор поділився своїми стовбуровими клітинами. Донація проводилася у київській лікарні Охматдит і тривала близько 5 годин.

"Наш рятівник дивився телевізор та лежав у кріслі, вкритий теплою ковдрою і турботою лікарів та усього персоналу. А в цей час, його гемопоетичні стовбурові клітини збиралися апаратом у спеціальний сет", – пояснюється в повідомленні.

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Це 65-та трансплантація кісткового мозку від неродинного донора, яка відбулася в Україні.

Донорство кісткового мозку в Україні

Операції із трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів в Україні почали проводити у 2021 році. До того пацієнти були змушені їхати на лікування за кордон.

Наразі в українському реєстрі донорів кісткового мозку зареєстровано 8840 потенційних донорів.

Донорами кісткового мозку можуть стати українці віком від 18 до 35 років. Для цього потрібно зареєструватись на Ubmdr.org і замовити тест-набір.

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