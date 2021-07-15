Жінка через кліща захворіла на бореліоз, але перенесла хворобу в легкій формі.

У мешканки Сумської області під пломбою в зубі знайшли кліща. Комаха заразила жінку бореліозом.

Про це повідомляє сайт міста Сум.

Мешканка Шостки Лариса навесні минулого року звернулася до приватного стоматолога, а в грудні - в стоматологічну поліклініку. Через якийсь час жінка знову звернулася до стоматолога через дискомфорт в проблемному зубі. Коли лікар прибрав пломбу, то побачив щось чорне схоже на лапку.

"Мені прибрали пломбу, а потім лікар каже: "Щось тут чорненьке. Якась лапка", - розповіла постраждала.

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У лабораторії встановили, що витягнута з – під пломби Комаха - кліщ, а у жінки виявили кліщовий бореліоз. Захворювання Лариса перенесла в легкій формі. За її словами, у неї було нездужання, підвищена температура, біль у коліні.

Звідки взявся кліщ в зубі під пломбою, невідомо. На думку лікарів, Комаха могла проникнути через ясна.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії жінка влаштувала ДТП, побачивши на плечі повзе кліща.

Під час руху 41-річна жінка-водій відчула, як по плечу повзе Комаха. Побачивши кліща, вона попросила свою дочку подати пляшку з водою, щоб помістити його туди. У якийсь момент вона відволіклася від дороги. Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.

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Автор: Анастасія Горбачова