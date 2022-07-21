Представники національної жандармерії Франції також провели навчання десяти українських експертів для роботи з цією лабораторією.

Україна отримала від Франції мобільну лабораторію ДНК.

Передав її Офісу генерального прокурора Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен, повідомила прес-служба ОГП.

"Французькі експерти були поміж перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", - сказав заступник генпрокурора Максим Якубовський.

Лабораторія ДНК, яку передала французька сторона як гуманітарну допомогу, призначена для виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Представники національної жандармерії Франції провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

Нагадаємо, днями Верховна Рада проголосувала за створення бази ДНК в Україні. За прийняття закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" (реєстраційний номер 4265) проголосували 256 народних депутатів України.

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