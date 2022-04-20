Моравецький нагадав, що десятки українських військовослужбовців вже проходять лікування та реабілітацію в різних містах Польщі.

Польща готова прийняти на лікування 10 тис. поранених в ході війни з РФ українських військовослужбовців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ході візиту до Львова, передає reuters.

"Ми вже приймаємо і лікуємо поранених військових з України. Сподіваюся, що війна не матиме настільки жахливих масштабів, але ми все ж готові прийняти в разі необхідності не менше 10 тис. солдатів", - сказав глава польського уряду.

Моравецький нагадав, що десятки українських військовослужбовців проходять лікування та реабілітацію в різних містах Польщі.

"Ми зробимо все, щоб вилікувати всіх поранених військових з України. Наші лікарні до цього готові. Нехай всі повернуться в свої доМівок і до своїх дітей", - зазначив прем'єр.

Моравецький відвідав Львів для участі у відкритті контейнерних містечок для переміщених осіб, організованих на кошти польського уряду. Вони побудовані зі спеціальних блокових кабінок і можуть вмістити 300-350 біженців.

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