Понад 500 онкохворих дітей поїхали на лікування до Європи, США і Канади.

З початку війни на лікування за кордон евакуйовано близько 1,4 тис. українців.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну забезпечується медична евакуація постраждалих для лікування та/або реабілітації.

Один із напрямів – переведення українських пацієнтів на лікування до європейських країн.

"Так, вже 1000 українців переведено на лікування до 18 країн", - зазначають у МОЗ.

Також у рамках програми SAFER Ukraine дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами евакуюють на лікування в США, Канаду та 14 європейських країн.

"Загалом завдяки співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом із різних міст України до закордонних клінік вже близько 1400 українців", - інформують у МОЗ.

Окрім того, понад 500 онкохворих дітей продовжили лікування у Європі, США і Канаді завдяки організації 15 "медичних конвоїв" з України до дитячого онкохабу UNICORN (Польща). Дітей направляють на лікування у провідні дитячі онкологічні центри, визначені Міжнародною спільнотою дитячих онкологів.

Як повідомляв УНІАН, USAID додатково виділила майже два мільйони для підтримки охорони здоров'я в Україні.