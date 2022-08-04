Зокрема ця допомога має бути орієнтована на найуразливіші групи населення.

USAID додатково виділила Всесвітній організації охорони здоров'я 1,8 млн доларів для підтримки безперервності охорони здоров'я в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"USAID виділила ВООЗ додатково 1,8 млн доларів США на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду в Україні", - мовиться у дописі.

Зазначається, що в умовах війни та найгострішої за останні десятиліття гуманітарної кризи в Європейському регіоні ВООЗ, МОЗ України намагається задовольнити основні потреби в наданні медичних послуг, епіднагляді та потреби у ліках.

"Зокрема ця допомога має бути орієнтована на найбільш уразливі групи, включаючи людей з особливими потребами, тих, хто живе у віддалених районах, і внутрішньо переміщених осіб (ВПО)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що найчастіше вбиває українців.

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