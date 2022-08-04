Мешканці окупованих територій можуть спробувати виїхати самостійно.

Окупаційні війська РФ не дадуть здійснити безпечну евакуацію з Луганщини. Однак можна виїхати самостійно через Харківську область, Запоріжжя або у країни Балтії через Росію

Про це заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.

"Є три варіанти виїзду. Один – через Харківську область через дамбу пішки: це досить небезпечно, бо там дамба обстрілюється. Другий варіант – через Запоріжжя, але там довго треба стояти у чергах. І третій варіант – найдовший, але, можливо, він якийсь більш менш спокійний – це через РФ, через країни балтійські чи на Грузію, а далі вже виїжджати в Україну. Але це довгий шлях, десь близько 2,5–3 доби, і недешевий", - зазначив він.

За словами Гайдая, вартість виїзду з окупованих територій щонайменше сягає майже $600.

"За нашою інформацією, люди, які проїжджали, платили, наприклад, від Сєвєродонецька до Луганська близько 9-10 тисяч гривень ($245–270), щоби доїхати. А далі різними країнами, щоб виїхати і з окупації, і з Російської Федерації, – близько 300 євро", - пише Гайдай.

Як раніше повідомляв УНІАН, на окупованій Луганщині росіяни почали мобілізовувати навіть шахтарів .

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