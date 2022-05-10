Варто зазначити, що ухвалена резолюція має лише частковий вплив, адже у Росії залишилося право голосу у виконавчому комітеті ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я 10 травня підтримала резолюцію, яка практично повністю ізолює Росію від ВООЗ. Проект цього документу подала Україна.

Як пише Reuters, у результаті цього рішення ВООЗ розгляне можливість переносу офісу з Москви, а також відмовиться від семінарів, конференцій та інших заходів у РФ.

Документ під назвою "Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я в Україні та в сусідніх країнах, спричинена агресією РФ" ухвалили члени Європейського регіонального комітету ВООЗ: 43 країни проголосували "за" та лише три – РФ, Білорусь і Таджикистан – "проти", 2 утрималися.

Прихильники резолюції вважають таке рішення абсолютно справедливим, адже через війну в Україні виникла "надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я", пов'язана перш за все із великою кількістю жертв.

Варто зазначити, що ухвалена резолюція має лише частковий вплив, адже у Росії залишилося право голосу у виконавчому комітеті ВООЗ. Це питання планують розглянути протягом місяця.

"Нам всім варто зрозуміти – сьогодні участь Росії, її медичних працівників, які жодного разу не висловили свою позицію проти війни, а навпаки, відкрито її підтримують, її політичного лідерства у будь-якому заході під егідою ВООЗ – це пляма на репутації організації. Це зневага роботи медиків України, 11 з яких вбито російськими окупантами і вже ніколи не зможуть вийти на своє робоче місце. Тому сьогодні наше послання для цієї спеціальної сесії дуже просте – припинити вплив Росії у прийнятті рішень у сфері охорони здоров’я", — зауважив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Росія, руки якої по лікоть у крові, не може приймати рішення у сфері охорони здоров'я. Так само на території держави-вбивці не може розташовуватися офіс Організації, яка відстоює право на охорону здоров'я та життя кожного, наголосив Ляшко.

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